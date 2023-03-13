Depremzede çiftçi çocukları için 300 liraya hasarlı evlerden eşya taşıyor: Ölümü göze alıyorum

Hatay’da depremin ardından verilen bir buçuk çuval yem yardımı hayvanlarına yetmeyen depremzede çiftçi Feyyaz Çoban, çocuklarının karnını doyurabilmek için günlük 300 lira karşılığında hasarlı evlerden eşya taşımaya başladı.

ANKA’nın aktardığına göre hayvanları enkaz altında kalan Çoban, devletin çiftçilere destek kapsamında verdiği bir buçuk çuval yem yardımının 10 hayvanına yetmediğini ve hem evdeki çocuklarının hem de hayvanlarının karnını doyurabilmek için günlük 300 liraya hasarlı evlerden eşya taşımaya başladığını söylüyor:

“Yemimiz yok, ahırlarımız çökmüş durumda. Hayvanlarımız şu anda dışarıda kalıyor. Biz de çaresiz durumdayız. Devlet yetkililerinden gereken yardımı bekliyoruz. Bir buçuk çuval yem geldi. Ben bunları civcive mi yedireceğim? Neye yetecek? Zaten benim 5-6 hayvanım ölmüş. Dışarıdan esnaf geliyor, hayvanın değeri 15 bin lira, bize 8 bin lira. Fırsatçılar, gelip elimizden bu malları almaya çalışıyorlar. Biz bu fiyata veremeyiz.”

Hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini kaydeden Çoban, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine de “Perişan durumdayız. Zaten çoğu da borç, artık siz gerisini düşünün” diye sesleniyor.

Parası kalmadığı için 300 liraya enkazdan eşya taşımaya başlayan Çoban, şöyle anlatıyor:

“Biz, çocuklarla zar zor geçinebiliyoruz. Yevmiyeye gidiyorum inşaatlara. Bu enkazda kalan binalardan çamaşır makinası, buzdolabı çıkarıyoruz. Bizim de sosyal güvencemiz yok, hayatımız yok. 6-7’nci kata çıkıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin, kimseyi bu duruma düşürmesin, bu duruma sokmasın. Gerçekten zor bir durum, zor.”

Onlara ekmek almak zorundayım

Hasarlı binaya girdiğinde çocuklarını düşündüğünü söyleyen Çoban, şöyle devam ediyor:

“Onlara ekmek almak zorundayım. İnşaata da çıkacağım, tarla işine de gideceğim. Yok, bizim burada şu anda işçilik durmuş, bitmiş durumda. Yem pahalı, yem alacak paramız yok. Korkuyoruz, korkmuyoruz değil. Ölümü göze alıyoruz, o şekil.”