2025 bütçesi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.
TRT Haber‘in aktardığına göre Plan ve Bütçe Komisyonu’nda süreç 22 Ekim’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçeye dair sunumuyla başladı.
Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütçesi ele alındı.
Ardından 17 bakanlık bağlı kuruluşlarla Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi görüşüldü.
Son olarak 2025 merkezi yönetim bütçe kanun teklifiyle 2023 merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi de komisyonda kabul edildi.
2025 bütçesi aralıkta Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.