CHP’li Öztrak: Türkiye’nin yeni kadrolara ihtiyacı var

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye’nin yeni kadrolara ihtiyacı var, dolayısıyla ekonomi kadrosu olarak baktığınız zaman CHP hakikaten yetkin isimlere sahip” dedi.

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Öztrak’ın başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ’a geldi. Heyet, kentteki bir otelde partililer, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, iş insanları ve muhtarların katılımıyla düzenlenen programa katıldı. Öztrak, programda yaptığı konuşmada, heyetin bir buçuk yılda 36 ili ziyaret ederek milletin sorunlarını dinlediğini, bu sorunların nasıl çözülebileceğini anlattığını söyledi.

Partisinin ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, CHP olarak iktidar olmaları halinde ekonomi planlarını üç yeniyi kapsayan sürdürülebilir kalkınma stratejisi ile sağlayacaklarını kaydetti. Bununla ülkede istikrarı ve güveni sağlayacaklarını belirten Öztrak, ekonominin risklere karşı dayanıklılığını artıracaklarını aktardı.

Ülkenin jeopolitik konumunu ve genç nüfusun sunduğu fırsatları değerlendirerek yoksulluğu bitireceklerini anlatan Öztrak, şöyle devam etti: “Üç yeninin ne olduğunu açıklayayım, yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar. Bir kere tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçeceğiz. İstişare olacak. İstişarenin olmadığı, tek kişinin yönettiği bir ekonomide maalesef sonuçların çok kötü olacağını 2018’den bu yana yaşadığımız süreç bizlere gösterdi.”

Yeni kurumlar kuracaklarını belirten Öztrak, “Türkiye’de mevcut kurumlar, köklü kurumlar tahrip edildi. Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı kalmadı, Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğü diye bir şey kalmadı. O zaman ne oldu? Bize dediler ki bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile işler çok daha hızlı yürüyecek” dedi

İşlerin daha yavaş yürür hale geldiğini belirten Öztrak, konuşmasını şöyle tamamladı: “Dönüp baktığınız zaman istişarenin, kurumların olmadığı bir yerde iş insanı arkadaşlarım bana diyorlar ki, ‘Artık biz işimizin görülebilmesi için eskiden daire başkanına giderdik, derdimizi anlatırdık, bu iş biterdi, şimdi en yukarıya kadar gitmek zorundayız.’ Dolayısıyla bu rejim öyle kısa vadede işlerin çözülmesini de sağlamıyor. Şunu söylüyoruz. Türkiye’nin yeni kadrolara ihtiyacı var, dolayısıyla ekonomi kadrosu olarak baktığınız zaman CHP hakikaten yetkin isimlere sahip.”