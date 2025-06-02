CHP'li Mersin belediyesine 2,7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) toplamda 2 milyon 674 bin 708 lira ceza kesti.

Fotoğraflar: @csbgovtr / X

Bakanlığın açıklamasına göre MESKİ’nin üç atık arıtma tesisine denetim yapıldı.

Karaduvar ve Mezitli atıksu arıtma tesislerinden deşarj edilen suların standartları sağlamadığı tespit edildi. İki tesise toplam 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.

Ayrıca Göksu Nehri’nde kirlilik olduğu yönünde gelen şikayet nedeniyle denetlenen Silifke atıksu istasyonunda da suların arıtılmadan nehre bırakıldığı anlaşıldı.

Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) ait 3 atık su arıtma tesisinde denetim yapılmıştır.



📌Denetimlerde; Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerinden deşarj edilen atık suların standartları… pic.twitter.com/gzm7RvK0zp — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 2, 2025

Çevre Kanunu kapsamında bu tesise de 1 milyon 337 bin 354 lira ceza kesildi.

Bakanlık sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.