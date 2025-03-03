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Yaramazlara biraz batar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon lira ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1 milyon 858 bin 340 lira ‘çevre’ cezası kesildi.

Fotoğraf: İZSU

Bakanlık Harmandalı Deresi’nden İzmir Körfezi’ne katı atık tesisi suyunun deşarj edilmesi nedeniyle 10 Şubat’ta 1 milyon 671 bin lira ceza kesmişti.


Bakanlık X’te İZSU’nun Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde denetim yaptığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

* Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin olmadığı ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj edildiği,

* Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi’nde (AAT) atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı,

* Eski Foça Atık Su Arıtma Tesisi’nin (AAT) de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.

* Çevre Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne 1 milyon 858 bin 340 TL idari ceza uygulandı.

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Gazeteciler de dildeki bütün kirlilikleri, yanlışları, dikenleri toplayıp tepe tepe kullanır. Bir yanlış, bir bozuk, bir iğrenç deyiş mi peyda oldu, bilin ki gazeteciler hemen kapıp baştacı eder onu. Yanlış kısa sürede yayılır, herkesin diline yapışır. ‘Tarafında’ bunlardan biridir.