İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon lira ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1 milyon 858 bin 340 lira ‘çevre’ cezası kesildi.

Fotoğraf: İZSU

Bakanlık Harmandalı Deresi’nden İzmir Körfezi’ne katı atık tesisi suyunun deşarj edilmesi nedeniyle 10 Şubat’ta 1 milyon 671 bin lira ceza kesmişti.

Bakanlık X’te İZSU’nun Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde denetim yaptığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

* Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin olmadığı ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj edildiği,

* Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi’nde (AAT) atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı,

* Eski Foça Atık Su Arıtma Tesisi’nin (AAT) de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.

* Çevre Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne 1 milyon 858 bin 340 TL idari ceza uygulandı.