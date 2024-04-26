CHP’li Mahmut Tanal’dan elektrik kesintilerine karşı bakanlık önünde oturma eylemi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin’de sık sık tekrarlanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Mahmut Tanal. (X)

Tanal, Şanlıurfa ve Mardin’deki elektrik kesintilerine dikkat çekmek için sandalyesini alarak bakanlık binası önüne geldi.

X hesabından oturma eylemi başlattığını duyuran Tanal, “Enerji bir insan hakkıdır. Hiç kimse bu haktan mahrum bırakılamaz” dedi.

Her iki kentte de elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini söyleyen Tanal, bu durumu protesto etmek için sabaha kadar bakanlık önünde oturma eylemi başlattığını vurguladı.