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Yaramazlara biraz batar!

CHP'li Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarına 15'er yıla kadar hapis istemi

CHP’li Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları dahil 10 sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul başsavcılığı İstanbul’daki ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri ve belediye başkan yardımcılıklarına ‘PKK/KCK mensuplarının kent uzlaşısı kapsamında’ yerleştirildiği ve finansman sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturmayı tamamladı.


‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yedişer yıl altışar aydan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 10 kişi şunlar:

  • Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür
  • Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel
  • Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K.
  • Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G.
  • Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A.
  • Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö.
  • Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A.
  • Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G.
  • Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş.
  • Beyoğlu Belediyesi’yle ilişkili olduğu öne sürülen İ.P.

İddianame, İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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