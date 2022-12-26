CHP’li Kani Beko, parti yönetimine sitemli: Aday olmayacağım

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, parti içinde bir ön seçim yapılmadığı için aday olmayacağını duyurdu: “CHP eğer beş-altı ay önce önseçim yapmış olsaydı CHP tek başına iktidar olurdu.”

Kani Beko önümüzdeki seçimlerde aday olmayacak. (CHP)

CHP’li Beko, İzmir’de yayın yapan internet televizyonu Ege’de Sonsöz’e konuk oldu.

Kani Beko, partisini desteklemeye devam edeceğini ancak aday olmayacağını belirtip şunları kaydetti:

*Bu sözü genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu’na da söyledim. Ön seçim olsaydı, partimiz tek başına iktidar olurdu. CHP eğer beş-altı ay önce önseçim yapmış olsaydı, bu benim kendi düşüncem, CHP tek başına iktidar olurdu. ‘Altılı masa’ var ve onlarla da iktidar olacağımız da inanıyorum.

*Parti içi demokrasinin ve ön seçimin olmadığı seçimde aday olmayacağımı söyledim. Sözümün arkasındayım. Son nefesime kadar partimin iktidar olması için de elimden geleni yapacağım. Şöyle bir görüş var ve dillendiriliyor.

*Delege listesiyle ön seçim olmaz. İlçe seçimlerine bakıyorsunuz, delege, ilçe başkanını seçiyor. Delege, il başkanını da seçiyor. Ankara’ya PM üyelerini, YDK üyelerini ve genel başkanı seçiyor. Milletvekiline gelince bu delege ile adaletli seçim olmaz deniyor. Buna inanmıyorum. Örgüte güvenmek lazım. Örgütten korkmamak lazım.