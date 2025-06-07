Günaydın'dan Çalık'ın sevkine tepki: Hem kan kanseri hem de lenf kanseri geçirdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın ‘tedavisine uzak bir bölgeye sevk edilmesine’ tepki gösterdi.

Fotoğraf: Murat Çalık / X

19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk‘ soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil pek çok siyasi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Çalık da vardı.

Çalık iki gün önce Silivri’den İzmir’in Buca ilçesine sevk edilmişti.

Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki ziyaretin ardından konuşan Günaydın, Çalık’la ilgili şunları dedi:

“Sayın Çalık daha evvel hem kan kanseri hem de lenfoma yani lenf kanseri geçirmiş bir insandır. Dolayısıyla burada tedaviye en yakın olduğu noktadan son derece uzak bir noktaya sevk edilmesi, sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanamaması ve bunun yanında eşinden, iki oğlundan ve tabii ki avukatlarından bu kadar uzakta olması aslında bir anlamda etkin adalet hizmetlerinden etkin yararlanma ve adil yargılanma hakkının da ihlali niteliğindedir.”