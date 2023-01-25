CHP’li Demir: TÜİK intihar verilerini neden açıklamıyor?

CHP Parti Meclisi üyesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) intihar vakalarına ilişkin; yıl, cinsiyet, kent, yaş, intihar nedeni ve biçimi hakkındaki verilerine ulaşamadıklarını söyledi.

TÜİK intihar verilerini gizliyor mu? (AA)

Demir, son dönemde yaşanan intiharları sıralayarak, verilerin neden açıklanmadığını sordu.

CHP‘li Deniz Demir, son bir haftada yaşanan bazı intihar vakalarını alt alta sıralayarak şu soruyu yöneltti: “TÜİK intihar vakalarını neden açıklamıyor?”

Artan enflasyon ve hayat pahalılığının, yoksulluk ve işsizliği de beraberinde getirdiğini, bu durumun; yurttaşları giderek daha mutsuz, umutsuz ve çaresiz noktaya getirdiğini söyleyen CHP’li Demir, 2019 yılından sonra TÜİK’in intihar vakalarını açıklamadığını, son yıllarda yaşanan intihar vakalarına ilişkin; yıl, cinsiyet, kent, yaş, intihar nedeni ve biçimi hakkındaki verilere ulaşamadıklarını söyledi.

Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece son bir haftada yaşanan intihar vakalarını araştırdığımızda bile karşımıza korkunç bir tablo çıkıyor. Medyaya yansıyan vakalar özellikle genç intiharlarının yüksekliğini gösteriyor. Verilerin açıklanmaması intihar gerekçelerini saklasa da intihar vakalarını azaltmıyor. Bu veriler ışığında yapılacak bilimsel çalışmalar oldukça önemli, ancak veriler bilim insanlarından kaçırıldığı için vaka gerekçeleri tespit edilemiyor, bu konuda akademisyenler tarafından yapılacak sosyolojik, psikolojik ve ekonomik tahliller kadük kalıyor. İntihar sebeplerini bilmek ve bu sebeplerin çözümüne ilişkin somut adımlar atmak AKP iktidarının en önemli görevi olmasına rağmen bu konuda bir adım atmadığını görüyoruz. Kendi elleriyle yarattıkları yoksulluk düzeni ve derinleşen ekonomik krizin sorumlusu kendileri değilmiş gibi hareket ediyorlar. Bu buhrandan çıkışın yolu iktidar değişimiyle olacak, ülkemiz AKP’den sonra rahatlayacak.”

Demir’in derlediği verilerse şöyle: