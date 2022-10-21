CHP’li Başarır: Akkuyu’daki radar sisteminin ülkemizin güvenliğini tehdit etme ihtimali yüksek

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali bölgesine kurulmak istenen radar siteminin ülkenin güvenliğini tehdit edebileceğini söyledi.

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ANKA’nın haberine göre CHP buna dair Meclis araştırma önergesi verdi.

Önergeyi hazırlayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

* Bölgede kurulmak istenen radar sistemi ülkemizin ulusal güvenliğini zafiyete uğratabilme ihtimali yüksektir. Bu konu ulusal güvenlik politikalarımızla ne derecede örtüşüyor? Araştırılması elzem bir konudur.

* Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi bulunan Cüneyt Zapsu, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi yönetiminin tüm iş ve işlemleri hakkında kendisinin asla bilgilendirilmediğini söylüyor. Bunun için de Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava dilekçesi verdi.

* Şimdi buradan soruyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milli Savunma Bakanı’nın, Dışişleri Bakanının, İçişleri Bakanının kurulmak istenen bu radar sisteminden haberi var mı? Radar sisteminin ulusal güvenliğimiz bakımından ne derecede tehlike arz edip etmediği ilgili kurumlarca araştırılmış mı? Bu soruların acilen yanıtlanması gerek.

* Bir yandan neredeyse dünyanın en pahalı elektriğini 15 yıl boyunca kesintisiz alma garantisi vereceksiniz bir yandan da ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek radar sitemi kurulacak. Olası bir nükleer kazada insanlar ve doğa üzerinde yaratacağı ağır tahribat da cabası. Bu durum kabul edilebilir değildir.