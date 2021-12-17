CHP’li Ağbaba: Asgari ücretten 12 dolar daha gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolar kurunun bugün 16 lirayı aşmasıyla birlikte asgari ücretten 12 dolar daha gittiğini söyledi.

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Merkez Bankası (MB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 47, sene başından beri ise yüzde 53’ün üzerinde değer yitirdi.

Ayrıca resmi enflasyonun da önümüzdeki aylarla birlikte yüzde 30’u aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Asgari ücret ise dün yüzde 50,44 zamlanarak 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Sene başında 384 dolar olan asgari ücretin zamlı hali ise ancak 274 dolara ulaşabildi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurdaki yükselişle asgari ücrette bir gün içinde 12 dolarlık kayıp daha yaşandığını söyledi.

Ağbaba’nın paylaşımı şöyle: “1 Dolar = 16,21 TL , 1 Euro = 18,25 TL Asgari ücret şu an itibariyle 262 dolar. Ücret daha cebe girmeden, dünden bu yana 12 dolar eridi. Alım gücündeki düşüş devam edecek, troller ‘asgari ücrette büyük artış’ diye yalana devam edecek.”