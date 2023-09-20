CHP’den ‘Türk vatandaşlığına kabul edilenler Resmi Gazete’de yayımlansın’ önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre vatandaşlığa kabul edilenlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

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Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Milletvekilli ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis (AKPM) üyesi Yunus Emre, Türk vatandaşlığının doğumla ve sonradan olmak üzere iki türlü mümkün olduğunu belirtti.

2017’de yapılan düzenlemede yabancılara mülk satışı yoluyla vatandaşlık hakkının verilmesinin sağlandığının kaydedildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Ancak yabancıların gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlığa kabulüyle başlayan uygulama yanında son yıllarda artarak gelen göçmenler için Türk vatandaşlığı hakkını kazanmanın kolaylaştırılmasının bir güvenlik ve kamu düzeni sorunu yarattığı ortadadır. Buna bir de son dönemlerde ülkemiz vatandaşlığına kabul edilmiş kişiler hakkında ‘kırmızı bülten kararı’, ‘suç örgütü mensubu’ olma iddiaları eklendiğinde durum daha da büyük sorun yaratmaktadır. Bu durum bizlere vatandaşlık hakkını kazanma konusunda şeffaflığın önemini göstermektedir. Tüm bu nedenlerle vatandaşlığa kabul edilen kişilerin -ediliş şekilleriyle birlikte Resmi Gazetede yayımlanması gerekir.”