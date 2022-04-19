CHP’den Soylu’ya: Ses yok görüntü var

CHP’li vekiller, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ses ver” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ses yok görüntü var” diyerek çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen kişilerle çektirdiği fotoğrafları hatırlattı.
Soylu, Twitter hesabı üzerinden “Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden ‘FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?” diye yazmıştı.
CHP’li vekillerin Soylu’ya ithafen paylaştıkları videoda ‘Eski Dostlar’ şarkısı çalarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’nin önde gelenlerinin Fetullah Gülen’le, Soylu’nun ise başta ‘FETÖ’ ve uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçları işlediği iddia edilen isimlerle çekilmiş fotoğrafları sıralanıyor.