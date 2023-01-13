CHP’den kanun teklifi: Evde ağır engelli bakan annelere sigorta ve emeklilik hakkı tanınsın

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, evde engelli bakımını üstlenenler hakkında kanun teklifi verdi.

Fotoğraf: AA

Girgin’in kanun teklifinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olanlara asgari ücretin bir buçuk katı oranında, sağlık kurulu raporuyla engelli olduklarını kanıtlayanlara ve engelli bakım hizmetini fiilen yerine getirenlere de bir asgari ücret tutarında aylık bağlanması yer aldı.

Engellinin ve bakımı yapanın bu aylıkları alma şartı, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücret ve asgari ücretten az olacak şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca, engelli bakımını üstlenenlerin sigortalı sayılmaları, emeklilik hakkına sahip olmaları ve asgari ücret düzeyinden hesaplanan sosyal güvenlik primlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanması eklendi.

Anayasanın 60’ncı maddesindeki “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır’’ ifadesini hatırlatan Girgin, “Anayasaya hükmüne rağmen, devletin görevi olan bakım işini büyük oranda aileler üstleniyor” dedi.

Engelli çocukları olan annelerde gelecek kaygısı, anksiyete ve depresyon sıklığının daha yüksek oranlarda olduğu hatırlatan Girgin, çocuklar büyüdükçe ve evdeki nüfus arttıkça zorlukların da arttığını, sosyo-ekonomik sorunların eklenmesiyle baş etmenin güçleştiğini söyledi.

‘Sosyal devlet üzerine düşeni yapmalıdır’

Engellilerin bakımını üstlenenlerin yüzde 91’inin kadınlardan oluştuğunu belirten Girgin, şunları söyledi: “Bakım veren kadınlardan onlarcası ameliyatını ertelemek zorunda kalıyor, okulunu ya da işini bırakıyor. Sosyal yaşamdan tamamen kopmakta, gelecek kaygısı yaşıyor. Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verilerinde dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 26 bin 485 TL’yi, açlık sınırının 8 bin 130 TL’yi aştığı ortamda engelli çocuğuna bakan bir anneye 4 bin 340 lira vermek, ‘siz yaşamayın’ demekle eşdeğer. Her gün artarak devam eden zamları da düşününce engelli ailelerin geçinmeleri imkânsız hale geliyor. Çünkü engelli bakımı özel beslenme, hijyen koşulları vs. isteyen bir durum. Sosyal devlet bütün vatandaşlarının eğitim, barınma, sağlık, hak ve özgürlüklerinden sorumludur ve üzerine düşeni yapmalıdır.”

Diken haberleştirmişti

Diken, evde ağır engelli çocuklarına bakarken sosyal güvencesiz kalan annelerin emeklilik hakkı talebini gündeme taşımıştı.

Türkiye’de yaklaşık 600 bin ağır engelli evde bakılıyor. Aileler bu görevi ağırlıklı olarak kadınlara bırakıyor. Engelli çocuk anneleri, eşitsiz ve güvencesiz yaşlanıyor, yüzde 85’inin herhangi bir sosyal güvencesi yok.