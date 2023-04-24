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Yaramazlara biraz batar!

CHP milletvekili Ulaş Karasu, trafik kazası geçirdi

Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

Ankara’dan Sivas’a giden Cengiz Kınaş yönetimindeki 34 CUK 178 plakalı minibüs, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında refüje çarptı.


Kazada yaralanan sürücü Kınaş ile araçtaki milletvekili Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Karasu, gazetecilere, yağıştan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdiklerini belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karasu’yu hastanede ziyaret etti.

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