CHP: Lütfü Savaş’ın adaylığını çekmek gibi bir gündemimiz yok

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığını çekmek gibi bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

Lütfü Savaş. (X)

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. Depremin yıl dönümünde düzenlenen anmadaysa Savaş yoğun protestoyla karşılaşmıştı.

Ayrıca TİP’in Gökhan Zan’ı Hatay’da aday göstermesi üzerine CHP’nin sanatçı Haluk Levent’e adaylık teklif ettiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Yücel şunları dedi:

“Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent’e ya da başka birisine adaylık teklif edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Kurumsal düzeyde bir teklif gitmediği cümlesinden bireysel düzeyde bir teklif gittiği anlaşılamaz. Bende böyle bir bilgi olsa ben bunu sizlerle paylaşırım. Hatay adayımızın geri çekilmesi gibi bir gündemimiz olmadı.”