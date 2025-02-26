CHP kurultayına iptal talepleri reddedildi

CHP’nin Kasım 2023’teki kurultayının ‘şaibeli’ olduğu iddiasıyla yapılan üç iptal başvurusu reddedildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı. Fotoğraf: CHP

Gelişmeyi partinin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi duyurdu.

Buna göre Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın iptali için Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuran kişilerin dilekçeleri reddedildi.

Kararda dilekçelerdeki davacıların iddialarının ‘yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığı’ belirtildi.

Çiftçi’nin paylaştığı belgelerde söz konusu üç dilekçenin, CHP’nin eski Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş, partinin İzmir Delegesi Hatip Karaaslan ve Levent Çelik tarafından yazıldığı görülüyor.

4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı.



İhtiyati… pic.twitter.com/3nVnkkzMg8 — Gül Çiftci (@gulciftci) February 26, 2025

Ne olmuştu?

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaydan sonra eski CHP Muş gençlik kolları başkanı Erkan Çakır, X’ten CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın para karşılığı delege sattığını iddia etmişti.

Yeşiltaş iddiaları ‘iftira’ diyerek yalanlamış ve Bursa başsavcılığına paylaşımın kaldırılması, şüpheli veya şüphelilere kamu davası açılması talebiyle şikayette bulunmuştu. Başsavcılık yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara başsavcılığına göndermişti. Bunun üzerine Ankara başsavcılığı Ocak 2024’te kurultaydaki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu ve eski CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçebi ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. İki isim de ifade vermeyeceğini duyurmuştu.

Bugüne kadar dört kişi ‘tanık’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

AA’nın haberine göre soruşturmadaki son gelişmeler şöyle:

Ankara Adliyesi’nde ifade vermeye gelecek yeni ‘tanıklar’ var. Ayrıca iddialara ilişkin ‘bilgi sahibi olan’ Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı yazıldı.

var. Ayrıca iddialara ilişkin Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı yazıldı. Başsavcılık tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazdı.

Belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi iddiasıyla (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ilgili araştırmalarsa sürüyor.

Soruşturma nasıl ilerleyecek?

Bu işlemlerin ardından şüphelilerin ifadelerine geçilecek.

Başsavcılık ‘delil’ durumuna göre iddianame hazırlayıp hazırlanmayacağına karar verecek.

İddianame hazırlanırsa başsavcılık Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunacak.

Deliller yetersiz bulunması durumundaysa soruşturmada takipsizlikle kapatılacak.

Soruşturmada gizlilik kararı ve gizli tanık yok.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş da kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Mahkeme, Savaş’ın parti yönetimin görevden uzaklaştırılması talebini reddetmişti.