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Yaramazlara biraz batar!

CHP grup başkan vekili: Akın Gürlek hakkında HSK'ya gerekli şikayetlerde bulunuldu

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, “Bugün CHP, kendisi (Akın Gürlek) hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) gerekli şikayetlerde bulundu” dedi.

Fotoğraf: AA

Başarır, bugün Silivri Cezaevi’nde bulunan tutukluları ziyaret etti. Ziyaret sonrası Anka’ya konuşan CHP grup başkanvekili, şunları söyledi:


“Anayasal düzen bir başsavcı tarafından ortadan kaldırılmak isteniyor. Türkiye esaret altında. Biz bugün gereğini yaptık. Belki bunu HSK görmeyecek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görmeyecek. Ama bir gün bu görülecek.”

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