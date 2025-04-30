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Yaramazlara biraz batar!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın davası 20 Haziran'a ertelendi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamalarıyla yargılandığı dava 20 Haziran’a ertelendi.

Cem Aydın (sağda). Fotoğraf: CHP – Facebook

CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından yapılan Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle Aydın hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, beş yıl dört aya kadar hapsi istenmişti.


Anka’nın aktardığına göre mahkeme Aydın’ın adli kontrol şartının kaldırılmasına ancak yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

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