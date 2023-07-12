ChatGPT’yi çalışanlarına kısıtlayan 14 büyük şirket

ABD merkezli Amazon ve Apple dahil 14 dev şirket, çalışanlarına yapay zeka robotu ChatGPT kullanımını kısıtladı.

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Yapay zeka şirketi OpenAl tarafından geliştirilen ChatGPT, zaman kazanmak, üretkenliği artırmak, pazarlama materyalleri ve ders planları oluşturmak için faydalı olsa da ‘kişisel verilerin izinsiz toplanması’na dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Haziran sonunda, OpenAl’a ChatGPT’yi eğitmek için ‘büyük miktarda kişisel veri çaldığı’ iddiasıyla toplu dava açılmıştı.

Davacılar, şirketin yapay zekayı eğitmek için ‘gizlice özel verileri kullandığını’ iddia ediyor.

İşte ChatGPT’ye kısıtlamalar getiren 14 şirket:

Apple

Amazon

Samsung

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Deutsche Bank

Bank of America

Spotify

Verizon

Wells Fargo

iHeartRadio

Northrop Grumman

Citigroup

Accenture

Musk ve yapay zeka uzmanları uyarmıştı

ABD’de kar amacı gütmeyen Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi (CAIDP), Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) başvurusunda ChatGPT’nin yeni sürümü GPT-4’ün kullanımının durdurulmasını talep etmişti.

Yapay zekanın toplum üzerinde oluşturduğu riskler hakkında ‘Future of Life Institute’ tarafından da açık mektup yayımlanmıştı.

Aralarında Twitter’ın sahibi Elon Musk ve Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi birçok ismin imza attığı mektupta CAIDP Başkanı Mark Rottenberg’in de imzası yer alıyor.

Mektupta GPT-4’ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine en az altı ay ara verilmesi talep edilmişti.

OpenAI CEO’su Sam Altman’sa daha önceki bir açıklamasında, ChatGPT’nin ‘insanlığın geliştirdiği en büyük teknoloji olduğunu’ ve ‘bilgi kirliliği’ için kullanılabileceğinden endişelendiğini vurgulamıştı.