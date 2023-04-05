ChatGPT’ye Kanada’da soruşturma, Avustralya’da dava

Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI’ın yapay zeka robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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The Canadian Press’in haberine göre Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD’li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturmanın, ‘kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi’ şikayetleri üzerine başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sonuç raporunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kanada’da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti.

Avustralya’da dava açıldı

Avustralya’da Hepburn Belde Başkanı Brian Hood, kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada ‘rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya olduğu’ iddiasını paylaşan ChatGPT‘ye dava açtı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’in haberine göre, Avustralya’da Gordon Legal Hukuk Bürosu ChatGPT’nin, hakkındaki sorgulamalarda Hood’un ‘1999 ve 2005 arasında Malezya, Endonezya ve Vietnamlı yetkililere rüşvet vermekle suçlandığı ve suçunu itiraf etmesinin ardından 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı yanıtlarını verdiğini’ iddia etti.

Gordon Legal’den James Naughton, konuya dair yazılı açıklamasında şunları dedi: “Kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada Hood’un itibarı, yabancı görevlilere rüşvet vermekten sorumlu tutulan biri olarak gösterilmesi nedeniyle ChatGPT tarafından lekelenmiştir. Bu karalamadır.

Bu kritik hata ChatGPT’nin yol açabileceği itibar lekeleme örnekleri açısından ufuk açıcı olabilir. Yapay zeka giderek toplumumuza entegre oluyor. Bu sistemin verdiği bilgiler de yasal süreçlere tabi olacaktır. Bu dava Hood’un karalanan itibarını düzeltmek içindir.”

Gordon Legal, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI’ye bildirimde bulunarak düzeltme talep etti.

Musk ve yapay zeka uzmanları uyarmıştı

ABD’de kar amacı gütmeyen Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi (CAIDP), Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) yaptığı başvuruda yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI’ın yapay zeka robotu ChatGPT’nin yeni sürümü GPT-4’ün kullanımının durdurulması talebinde bulunmuştu.

Yapay zekanın toplum üzerinde oluşturduğu riskler hakkında ‘Future of Life Institute’ tarafından da açık mektup yayımlanmıştı.

Aralarında Twitter’ın sahibi Elon Musk ve Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi birçok ismin imza attığı mektupta CAIDP Başkanı Mark Rottenberg’in de imzası yer alıyor.

Mektupta GPT-4’ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine en az altı ay ara verilmesi talep edilmişti.

OpenAi CEO’su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin ‘insanlığın geliştirdiği en büyük teknoloji olduğunu’ ve ‘bilgi kirliliği’ için kullanılabileceğinden endişelendiğini vurgulamıştı.

İtalya’da yasaklandı, Almanya’da yasaklanabilir

İtalya Verileri Koruma Ajansı, 1 Nisan’da, İtalyan kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığını belirterek ChatGPT‘ye İtalya’nın gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek erişimin geçici olarak engellendiğini bildirmişti.

Alman hükümetinin kişisel verilerin korunmasından ve bilgi özgürlüğünden sorumlu görevlisi Ulrich Kelber, ‘veri güvenliği endişeleri’ nedeniyle ‘prensip olarak gerekirse’ yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT’yi engelleyebileceklerini bildirmişti.