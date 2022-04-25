Cezaevinden izinli çıkan adamdan metrobüste kadın yolcuya tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

İstanbul Beylikdüzü’nde, metrobüste bir erkek yolcu yer verme nedeniyle tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım” diyerek tehditler savurdu.

Görsel: Twitter

Olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı’nda yaşandı.

İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcuyla yer verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırmasıyla bir süre devam etti.

Erkek yolcu tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım” dedi.

Kadının, “Koparamazsın” diye cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden adam, “Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben sekiz senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım” dedi.

Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcuysa metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yaşananlarsa metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyarak sosyal medyada infial yarattı.