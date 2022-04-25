Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cezaevinden izinli çıkan adamdan metrobüste kadın yolcuya tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım


İstanbul Beylikdüzü’nde, metrobüste bir erkek yolcu yer verme nedeniyle tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım” diyerek tehditler savurdu.

Görsel: Twitter

Olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı’nda yaşandı.


İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcuyla yer verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırmasıyla bir süre devam etti.

Erkek yolcu tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım” dedi.

Kadının, “Koparamazsın” diye cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden adam, “Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben sekiz senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım” dedi.

Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcuysa metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yaşananlarsa metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyarak sosyal medyada infial yarattı.

SON HABERLER

Geceden Mülteci Kederim

Mülteci meselesi, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi giderek sıkılmış diş macunu tüpüne benziyor. Geri dönmek olanaksız hale geliyor.

Otomobile en az yüzde 25 zam yolda

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yıl sonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına en az yüzde 25 zam geleceği belirtiliyor.

AKP’den Suriyeliler için ‘gönüllü dönüş’ planı

Türkiye’den ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verileceği belirtildi. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişi için iş olduğu ve çiftçilere gübre ile tohum dağıtıldığı öğrenildi.