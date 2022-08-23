Cezaevindeki ‘Survivor’ tepki çekti: Orası yaz kampı değil

Fransa’daki bir cezaevinde, Survivor’ın ülkedeki versiyonuna benzer yarışma düzenlenmesi tepki çekti.

Fotoğraf: Guardian

Ülkenin ikinci büyük cezaevi Fresnes’teki mahkumların go-kart yarışı ve başka oyunlarda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı organizasyonun 25 dakikalık görüntüsü YouTube’de paylaşıldı.

Organizasyona, Fransa’da Survivor formatı temel alınan reality şov ‘Les aventuriers de Koh-Lanta’dan ilham alınarak ‘Kohlantess’ adı verildi.

Hapishanenin avlusundan yansıyan görüntüleri izleyince hayrete düştüğünü söyleyen Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, inceleme başlatılmasını istedi.

‘Rehabilitasyona go-kart dahil değil’

Haberinin olmadığını ifade eden Dupond-Moretti Twitter’dan tepki gösterenler arasındaydı: ”Yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek için mahkumları rehabilite etmek şart ancak buna elbette go-kart dahil değil.”

Bakanlığın iletişim departmanının projeyi onayladığı ve görüntüleri yayınlanmadan izlediği belirtilirken Le Figaro, etkinliğine bakanlıktaki en üst seviyedeki isimler tarafından onay verildiğini yazdı.

Bakanlık yetkilileriyse gazeteye, kendilerine yapılan sunumda go-karttan bahsedilmediği, spor müsabakaları içerdiğinin belirtildiğini söyledi.

Görüntüler kamuoyunun da tepkisini çekti.

Bağış toplanmış

19’uncu yüzyılda başkent Paris’in güneyinde inşa edilen Fresnes Cezaevi’nin müdürü Jimmy Delliste yarışmanın bir hayır etkinliğinden ibaret olduğunu, bir derneğe 1700 avro (30 bin 600 lira) bağış toplandığını aktardı.

‘Her mahkumun arkasında bir kurban var’

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler’den Eric Ciotti en sert tepki verenlerdendi: ”Hapishanelerimiz mahkumlar ve gardiyanların arkadaşlık kurduğu için tatil kampı değil. Adalet bakanı haberdar edildi ya da edilmedi ama ortada bir riyakarlık var. Eğer etrafındakiler bilgilendirildiyse inceleme isteyemez. Kamuoyuna durumu açıklaması gerek. Her mahkumun arkasında bıraktığı bir kurban var.”

Fotoğraf: www.francebleu.fr

Görüntülerin kayıt ve montajında görev yapan yapımcı Enzo Angelo Santo, ”Bildiğimiz kadarıyla her şey onaylıydı” derken, cezaevlerinden sorumlu daire, oyunlara katılan mahkumlar arasında cinayet ve tecavüzden hüküm giymiş isimlerin olmadığını, vergi mükelleflerine bir cente bile mal olmadığını söyledi.

Birkaç firmanın sponsor olduğu etkinliği Djibril Drame adlı bir organizatör organize etti. Drame’nin haziranda polis ve gençler arasında spor karşılaşmaları düzenlediği belirtildi.

2 bini aşkın erkek 100 kadın mahkumun bulunduğu cezaevi 2’nci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin eline geçmişti. Britanyalı ve Fransız istihbaratçıların infaz edildiği cezaevinde ABD’li yazar James Baldwin de 1949’da yanlışlıkla tutuklandığında tutulmuştu.