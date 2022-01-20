Cezaevinde bulunan ÇHD Genel Başkanı Kozağaçlı Covid-19’a yakalandı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, ÇHD Genel Başkan Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Cezaevi’nde Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

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ÇHD Ankara Şubesi’nin Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın Covid testi pozitif çıkmıştır. Hapishane koşulları tutsakların sağlıklarını tehdit etmeye devam ediyor. Sorumlusu Adalet Bakanlığı ve uzun tutukluluğa neden olan yargı mensuplarıdır.”

Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın covid testi pozitif çıkmıştır. Hapishane koşulları tutsakların sağlıklarını tehdit etmeye devam ediyor. Sorumlusu Adalet Bakanlığı ve uzun tutukluluğa neden olan yargı mensuplarıdır. — ÇHD Ankara Şube (@chdankara) January 20, 2022

Ne olmuştu?

ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar hakkındaki dava 2013 yılında başladı. Dosyayı darbe girişiminden sonra ihraç edilen ve tutuklanan savcı ve emniyet görevlileri hazırladı.

Bu dava sürerken aynı delillerle dernek üyesi bazı avukatlara 2017 yılında bir operasyon daha düzenlendi. Bu operasyonun sonucunda İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir dava daha açıldı. Bu davanın bazı sanıkları ilk davada da yargılanıyordu.

2017’de başlayan davanın ilk duruşması Eylül 2018’de yapıldı. Beş gün süren ilk duruşmadan sonra mahkeme tutuklu bütün avukatları tahliye etti. Aynı gece savcı karara itiraz etti ve tahliye edilen avukatlar hakkında aradan 24 saat geçmeden tekrar tutuklama kararı verildi. Tahliye veren hâkim de başka bir mahkemeye gönderildi. Mahkeme başkanlığına da hâkim Akın Gürlek getirildi. Gürlek, avukatlar hakkında iddialarda bulunarak tutuklanmalarını sağlayan tanık Berk Ercan’ı soruşturma aşamasında tutuklayıp yargılama aşamasında da tahliye etmişti.

Mahkeme, bu davada Mart 2019’da avukatlara ceza yağdırdı. Avukatlar toplamda 159 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Eylül 2020’de 14 avukat yönünden mahkûmiyet kararını onadı. Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt yöneticiliği’ suçlamasıyla yargılandığını, 2017’deki dosyada ise ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığını anımsatan Yargıtay, bu kişilerin mahkûmiyetini bozdu ve dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesine hükmetti. Böylece yargılama sekiz yıl önce başlayan dosyada birleşti.

Dava kapsamında tutuklu yargılanan avukat Ebru Timtik, adil yargılanma talebiyle 238 gün boyunca ölüm orucu tutmuş, 27 Ağustos 2020’de yaşamını yitirmişti.

Toplam 22 avukatın yargılandığı davanın 5 Ocak’taki duruşmasında Kozağaçlı ve Timtik’in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.