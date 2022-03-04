Çevreci örgütlere rağmen: Almanya’da Tesla fabrikasına nihai onay

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Almanya’da fabrika inşa etmesi için nihai onay çıktı.

Yaklaşık 130 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık bölgeyi kapsadığı için çevreci örgütler fabrika inşasına karşı çıkıyordu.

Fotoğraf: Diken

Tesla, çam ağaçlarıyla kaplı söz konusu bölgeyi 41 milyon avroya satın almış, hemen ardından bir ‘ağaç kıyımı’ başlamıştı.

Alman yargısı, 2020’de nesli tükenmekte olan kertenkelele ve yılanların yaşam alanlarının yok edilmesinden korkan yerel çevre örgütlerinin şikayeti üzerine Tesla’nın sahadaki çalışmasını durdurmasını istemişti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tesla CEO’su Elon Musk fabrikaya yönelik çevresel endişeleri reddediyor.

Tesla’nın Avrupa’daki ilk devasa fabrikası, batarya ve yılda 500 bin otomobil üretme kapasitesine sahip.

Tesisin 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

Tesla’nın halihazırda biri ABD’de biri ise Çin’de olmak üzere iki devasa fabrikası bulunuyor.