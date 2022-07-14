Çeşme’deki yangın kısmen kontrol altında: Rüzgar nedeniyle risk sürüyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde dün makilik alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak rüzgar nedeniyle riskin sürdüğünü belirtti.

Fotoğraf: AA

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, dün saat 13:20 sıralarında yangın çıkmıştı. Ekipler, yangına müdahale ederken, Ovacık Mahallesi’nde de saat 18:00 sıralarında yangın başlamıştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar sabaha kadar sürmüştü.

Önlemler kapsamında, Sertur ve Özpamir siteleri başlatılmıştı.

Yangının çıkış nedeni

İzmir Valiliği, Alaçatı Mahallesi’ndeki yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından yaptırılan hayvan barınağının inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının belirlendiğini, yedi işçinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma kapsamında yedi kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten Vali Köşger, “İkisi gözaltında olmaya devam ediyor. Diğer beşi serbest bırakıldı” dedi.

Köşger, yangının çıkış sebebiyle ilgi ise “Ovacık’taki yangın yüksek ihtimalle yüksek gerilim hatlarının arasından çıkan bir şelaleden kaynaklanmış. Onun bir fotoğrafı da var elimizde. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında öyle bir elektrik kontağı söz konusu.” diye konuştu.

‘Risk sürüyor’

Köşger, yangının ‘kısmen’ kontrol altına alındığını ancak rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle yangın riskinin sürdüğünü söyledi: ”Şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık’taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hem havadan hem karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlarımız müteyakkız şekilde herhangi bir parlamaya karşı sahada çalışmalarına devam edecekler. Bugün meteorolojik verilere göre 10.00 ile 11.00 saatleri arası şiddetli rüzgar esmesi ihtimali çok yüksek. Bu sebeple risk hala tam olarak geçmiş değil. Buranın dışında da başka alanlarda risk olması ihtimali var. Vatandaşlarımızı buradan bir kere daha uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve sıcak kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor bu sebeple vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını da bekliyoruz.”