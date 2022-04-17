Ceren Sözeri: Seçime giderken A Haber’in sahibi mi olmak istersiniz, bir futbol kulübünün mü?

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Tavuk Adası’nda ‘ne olduğu bilinmeyen’ bir inşaat çalışması başlatıldı. Ne olduğu bilinmiyor çünkü inşaat malzemelerinin yığıldığı alanda inşaata dair bir tabela bile yok. “Ruhsat alınmış mı? Alındıysa ne kapsamında alındı?” sorularının yanıtı da yok. Çünkü hem belediye hem arazi sahibi soruları yanıtlamıyor.