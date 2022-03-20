Ceren Sözeri: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hegemonik sınırlarına ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğine dair kimsenin bir şüphesi yok ama şu sızan bilgilerden Zelensky’nin vatanını kurtaran bir kahraman olduğuna inanmamızı gerektiren bir ipucu var mı? Ki Zelenksy bile hayal kırıklığını gizlemiyor, AB’nin sinik tavırları da cabası.

Bu haftadan görünen şu ki Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hegemonik sınırlarına ulaştı. New York Times’ın haberi aslında bu zayıflığın habercisi. Zelensky’nin geçen hafta Kanada, ABD meclislerine hitabı ve sonrasında ayakta alkışlanmasının bir önemi yok. ABD sermayesi bu savaşın giderlerinden memnun değil, orta sınıfı da artan maliyetleri nedeniyle memnun olmayacak. Putin, uygulanan yaptırımlardan ne kadar zarar görecekse Biden da görecek. Üstelik Putin’i tehdit eden bir muhalefet yok, ama Biden’ı var. Bu, aslında Biden’ın ölüm kalım savaşı. Üstelik bu hegemonya savaşına bütün Batı dahil oldu ya da dahil olmak zorunda kaldı. II. Dünya Savaşı’ndan çıkardığı dersleri ve üstüne inşa ettiği değerleri hiçe saymak pahasına…

Ceren Sözeri’nin yazısı