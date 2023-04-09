Ceren Sözeri: Kızılcık Şerbeti’nin ‘adaleti’ AKP’nin seçim stratejisini sarstı

Tam da seçim öncesi, örneğin seccade durduk yere simgeleştirilip kutsallaştırılırken arkasında yatan kurnazlığın köpüğü bir diziyle tahta kaşıkta toplandı. Bunu Habertürk’te tahlil olarak dile getirseniz bu kadar etkili olmaz. Dizi buna niyet etmese de bir nevi “aşılama” yaparak, yani seçmeni karşısına çıkacak sembollere, mesajlara karşı uyararak AKP’nin seçim stratejisini bozdu. Üzerinde çizgi filmden esinlenmiş domuz karakteri olduğu için bebek odasının duvar kağıtlarını söken Pembe Hanım’a Abdullah Bey’in “hanım böyle mi tepki verilir, konuşur münasip bir dille anlatırsın” tepkisi; niye yerde olduğu belli olmayan seccadeye yanlışlıkla bastığını belirtip özür dileyen Kılıçdaroğlu’na gösterilmeyince kafaların karışması ihtimali doğdu. “Kötü gelin” Nilay hamile olduğunu öğrendikten sonra ejder meyvesi isteyince bu insanlara bir şeyler hatırlattı. Soğan oldu 30 lira.

Başka bir zaman olsaydı belki yalnızca para cezasıyla geçiştirilirdi, ama seçim öncesi beş hafta (seçim haftasına dek sürecek) yayın durdurmanın altındaki niyet buydu, ama o da olmadı. Sermaye reytingi tercih etti. Eh, bütün seçim stratejinizi Nursemaları feda edip evde karısına, kardeşine kaplan; muktedire el pençe Fatihlere bırakırsanız, o da en bilindik yöntemle, amcasını arar gibi RTÜK Başkanı’nı arayıp diziyi yasaklatmaya kalkar. Geçmiş olsun.

Ceren Sözeri’nin yazısı