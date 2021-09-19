Ceren Sözeri: İletişim mezunusunuz ve iş bulamıyor musunuz… Diyanet TV’nin sınavına girebilirsiniz!

İletişim fakültesi mezunusunuz fakat iş bulamıyor musunuz? İşte size fırsat! KPSS’den en az 60 puanınız varsa (spiker olmak isteyenler için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye ihtiyaç var) en yakındaki müftülüğe başvurup Diyanet TV’nin sınavına girebilirsiniz. KPSS’yi görünce kamuya kapağı atarım, en azından güvende olurum diye düşünmeyin, çünkü işvereniniz Vakıf Medya Sanat Radyo ve Televizyon A.Ş.

Ceren Sözeri’nin yazısı