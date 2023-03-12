Ceren Sözeri: Deprem gündemi değişmemeli

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı, şimdi tüm dertlerin çözümü iktidar için seçimi kazanıp sıfırdan şehirler inşa etmek, muhalefetinkiyse iktidarın gitmesi. “Deprem gündemi değişmemeli” isyanının arkasında esasen bu var. Depremi gündemde tutmak için AKP’nin nepotizmi, liyakatsiz kadrolar kadar sistem de konuşulmalı.

İnşaat Ya Resulullah sistemi nasıl kuruldu, kimler nemalandı, çadırlara sayaç takan şirketler o ihaleleri nasıl aldı? Elektrik dağıtımı neden özelleştirildi? Deprem bölgesi ve çevresindeki belediyelere kayyum atanırken neden sessiz kalındı? Sorumlular kim ve nasıl hesap sorulacak? Barınma, sağlık, afetlerden korunma konusunda haklarımız neler, haklarımızı nasıl arayabiliriz?

Bunları tartışma programlarında konuşmak yeterli değil, geçmişle bağlantısı kurularak, uzmanların, mağdur olan halkın görüşleri alınarak tek tek haberleştirip anlatmazsak gündem ister istemez değişir. İktidar seçimle gitse bile unutulur. Çünkü beşli çetenin gideceği umudunun karşısına yarın AB de dahil tüm neoliberal düzenin şirketleri koruyan politikaları dikilecek.

Ceren Sözeri’nin yazısı