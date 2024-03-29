Ceren Sözeri: AKP için çalışan RTÜK, seçimden sonra 'tarafsızlığı' denetleyecek

RTÜK kanalları tarafsızlık ilkesi üzerinden denetleyebilir mi? Denetlerse buradan kime nasıl cezalar çıkar? Önce bir hatırlatma, 6112 sayılı özel radyo ve televizyonların yayınlarını düzenleyen yasaya göre RTÜK seçim dönemlerinde özel radyo ve televizyonlarda YSK’nın belirlediği kuralları ihlal edenleri raporluyordu, YSK’nın bu ihlalleri cezalandırma yetkisi vardı. Ancak 2017 referandumundan iki ay önce yayınlanan 687 no’lu KHK ile YSK’nın özel radyo ve televizyonları denetleme ve ceza yetkisi kaldırıldı. Özel radyo ve televizyonlar seçim dönemlerinde YSK’nın “tek yönlü, taraf tutar nitelikte yayın yapmamak ve bir grubun ve siyasi partinin menfaatlerine alet olmamak” kuralı üzerinden kestiği cezalardan çok şikayetçiydi, ancak bu sayede hiç olmazsa seçim dönemlerinde her partiye söz hakkı tanımak, bir partinin açıkça propaganda aracı olmamak gibi ilkeler uygulanabiliyordu. 2017 Referandumu hakkında “mühürsüz oylar” kadar konuşulmadı ancak YSK’nın denetiminin kalkması bugünkü seçim yayıncılığı rezaletinin başlangıcı oldu. Şu anda yayınlar tamamıyla RTÜK denetiminde ve bilindiği üzere keyfi şekilde uygulanıyor. RTÜK genel seçimlerin yapıldığı 2023 yılında Halk TV, Tele1, Sözcü TV, Fox TV (Now TV), KRT, Flash Haber’e 67 milyon 850 bin tutarında toplam 59 ceza verirken, ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-NET ve TV 24’e ise hiç ceza vermedi, Beyaz TV ve TGRT Haber’e verdiği 4 cezanın tutarı ise 2 milyon 147 bin lira.

Bağımsız ve tarafsız olmadığı aşikar bir kurum olan RTÜK şimdi de kadrosunda yer alan siyasetçi yakınlarıyla gündemde. İlk olarak Barış Pehlivan yazmıştı. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum matematik öğretmeni ancak şu anda RTÜK’te yönetici. RTÜK’ün kurumsal sitesinde adı geçmiyor ancak 2021’de atandığı İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığında görev yaptığı iddia ediliyor. Şengül Kurum’un sosyal medya hesapları yok ya da kilitli ancak eşinin seçim çalışmalarında bizzat görev alıyor. Hatırlarsanız Murat Kurum gaflarıyla ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti: “Sosyal medyaya bakmam. Ekibimiz bakıyor, hanım bakıyor.”

Ceren Sözeri’nin yazısı