Ceren Ergenç: Ukrayna’dan sonra sıra Tayvan’da mı?

Putin Ukrayna’yı işgal ettiğinde yazılan üçüncü dünya savaşı senaryoları içinde Çin’in fırsattan istifade Tayvan’ı anakaraya katacağı da vardı. Çin’in Rusya-Ukrayna savaşında ABD’yi ve NATO’yu suçlar bir söylem kullansa da, pratikte tarafsız kalmayı tercih ettiği kısa sürede ortaya çıktı. Şimdiyse, Avrupa’da savaş devam ederken, Asya-Pasifik’te de sular ısındı. Fakat, gözlerin Tayvan’a çevrilmesinin nedeni Çin’den gelen bir adım değil, ABD temsilciler meclisi sözcüsü Pelosi’nin Asya diplomatik turu sırasında Tayvan’a da gidebileceğini açıklaması. Eğer olursa, bu ziyaret güvenlik nedeniyle Pelosi’nin resmi programına konmayacak ve bizlerin ziyaretten ancak sonradan haberi olabilecek. Yani, bu yazı yayına girdiğinde Pelosi Tayvan’a gitmiş bile olabilir. Peki, Pelosi’nin Tayvan’a gitmesi, saatler içerisinde bir Çin askeri tepkisini doğurur mu?
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