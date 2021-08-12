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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Damar’ın katilinin anne-babasına ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla dava

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldüren Hasan İsmail Hikmet’in anne ve babası hakkında Damar’ın manevi hatırasına hakaret ve ailesini tehdit ettikleri için dava açıldı.

Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülmüştü. Damar’ı önce tabancayla vurup sonra 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Şubat 2020’de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


AA’nın haberine göre Ceren Damar’ın anne ve babasının şikayeti üzerine şüpheliler hakkında Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Hasan İsmail Hikmet’in annesi Hatice, babası Ömer Hikmet’in sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde Damar’ın anne ve babasını tehdit ettikleri kaydedildi. Ayrıca ikilinin, hayatını kaybeden Ceren Damar’ın hatırasına hakarette bulundukları, şüphelilerin, söz konusu suçları zincirleme şekilde işledikleri vurgulandı.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Şüpheliler, yazılı iletiler paylaşarak müştekilere yönelik olarak zincirleme suretle kişinin hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği, şikayet dilekçesi, ekran çıktısı ve şüphelilerin savunması içeriği göz önüne alındığında soruşturma evresi sonunda toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşılmıştır.”

İddianamede, Hatice Hikmet’in ‘ölen kişinin hatırasına hakaretten’ dört aydan dört yıla, tehditten 7,5 aydan 3,5 yıla ve hakaretten dört aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Ömer Hikmet için de ‘ölen kişinin hatırasına hakaretten’ dört aydan dört yıla, hakaret suçundan ise dört aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheliler, 8 Aralık’ta 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıkacak.

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