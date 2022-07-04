‘Cennete açılan kapı’dan atlayıp Kemaliye semalarında uçtular

43’üncü Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri’nde ‘base jump‘ ve ‘wingsuit‘ (yarasa atlayışı) sporcuları Fransız Julien Millot, Avusturalyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny, ‘cennete açılan kapı’dan atlayış yaptı.

Fotoğraflar: AA

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen şenliklerde, 2 bin 200 rakımdan yapılan ve saatteki hızı yaklaşık 300 kilometreyi bulan atlayışı için Fransız Wingsuit sporcusu Julien Millot, 600 metre yükseklikte kurulan altı metre uzunluğundaki özel platforma, ‘demir yol’ adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan ‘via ferrata’ parkurundan tırmandı.

AA’nın aktardığına göre yerli ve yabancı turistler, fotoğraf meraklılılarının da izlediği atlayışta, ekstrem sporcu ‘Flying Frenchies’ grubu üyelerinden Millot sarp kayalıkların üstünden kendini aşağı bıraktı.

Millot, kuş gibi kayalıkların arasından süzüldükten sonra hızla inerek, yaklaşık 1500 metre sonra ilçenin üstünde paraşütünü açtı. Millot, Karasu Nehri kıyısındaki ağaçlık alana başarılı bir iniş yaptı.

Kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) ortaklaşa düzenlediği şenliklerde, ‘cennete açılan kapı’ olarak adlandırılan atlama rampasından ikinci atlayışı örümcek adam kıyafeti giyen Avusturalyalı Ryan Granny yaptı.

Sempatik hareketleri ve Türkçe konuşması nedeniyle yöre halkının Abbas Yolcu ismini koyduğu, ekstrem sporun Avustralyalı temsilcisi Cameron Tracey Smith atlayışını Türk bayrağı açarak yaptı.