‘Cengiz Şıklaroğlu’nun aslanı kaçtı’ haberi yalan çıktı

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) kamuoyunda ‘Çerkes Cengiz’ olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun İstanbul Beykoz’daki evinde beslediği aslanın ormana kaçtığına dair haberinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Instagram

İHA’daki haberde dün Beykoz’da ormanda aslan kükremesi duyulduğuna dair ihbar gelmesi üzerine polis ekiplerinin harekete geçtiği yazıyordu.

Habere göre ormanda bir aslanın gezdiğini fark eden ekipler, ilaçlı okla hayvanı uyutarak belediye veteriner ekipleri eşliğinde hayvanı evinde tutan Cengiz Şıklaroğlu’na teslim etti.

Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre polis, olayın doğru olmadığını açıkladı. ‘Şaka’ olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi.

Şıklaroğlu da Instagram paylaşımında haberi yalanladı.

Evinde birçok hayvan besliyor

Şıklaroğlu 2018’de ‘gerekli izinler’ alınarak aslanı bir nargile kafede sergilemişti. Söz konusu aslanın aynı hayvan olup olmadığı belli değil zira Şıklaroğlu sosyal medyada evinde beslediği muhtelif egzotik hayvanları paylaşmasıyla da biliniyor.

Şıklaroğlu’nun paylaşımlarına göre bu hayvanlar arasında beslenmesi yasak olan vaşak, yılan, timsah, kaplan, ayı, kertenkele, flamingo, şahin gibi birçok tür mevcut.

100 araçlık konvoyla cezaevine gitmişti

‘Çerkes Cengiz‘ kendini Instagram’da ‘CEO of SİLAHSAN’, ‘Uçak ve Uzay Mühendisi’, ‘KARDEŞLİK BAŞKANI (21.yıl)’ olarak tanıtsa da bahsettiği ‘kurum’lara dair bir internet sitesi dahi bulunmuyor.

Türkiye ve Rusya’da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanınmıştı.

Sosyal medyadaki kendi iddiasına göre Angels Yachts isimli bir şirketi var. Grubunun bünyesinde VIP otomobil kiralama, rüzgar türbinleri ve pil ithal ettiği iddia edilen Angel Energy, Angel Organics ve organik tohum ithal eden firmalar da bulunuyor.