Çengelköy-Kabataş hattına Kuzguncuk durağı eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Çengelköy-Kabataş hattına Kuzguncuk durağının eklendiğini duyurdu.
Kuzguncuk uğramalı seferler 1 Ocak’tan itibaren yapılacak.
Sefer saatleriyse şu şekilde:
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Çengelköy-Kabataş hattına Kuzguncuk durağının eklendiğini duyurdu.
Kuzguncuk uğramalı seferler 1 Ocak’tan itibaren yapılacak.
Sefer saatleriyse şu şekilde:
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