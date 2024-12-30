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Yaramazlara biraz batar!

Çengelköy-Kabataş hattına Kuzguncuk durağı eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Çengelköy-Kabataş hattına Kuzguncuk durağının eklendiğini duyurdu.

Kuzguncuk vapur iskelesi. Fotoğraf: Şehir Hatları

Kuzguncuk uğramalı seferler 1 Ocak’tan itibaren yapılacak.


Sefer saatleriyse şu şekilde:

Görsel: @sehir_hatlari / X

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