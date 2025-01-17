Cem Kılıç: Torba kanunla çalışma hayatında önemli değişiklikler oldu

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Yürürlüğe giren torba kanunla çalışma hayatında önemli değişiklikler oldu. Son 20 günde yasalaşan iki torba kanunla yeni yılda çalışma hayatı ile ilgili önemli adımlar atıldı. Bu iki torba kanunda yer almayan ancak yasalaşması beklenen en önemli düzenleme ise en düşük emekli aylığının artırılması.

20 gün içinde hayata geçen iki torba kanunda çalışma hayatının neredeyse bütün kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Engellilerden genel sağlık sigortası borçlularına, işverenlerden iş güvenliği uzmanlarına kadar herkes için bir düzenleme torba kanunlarda kendisine yer buldu…

– Yabancı öğrenciler için değişenler: Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenciler okullarına kayıt yaptırdıktan sonraki üç ay içerisinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlardı. Torba kanun sonrası bu süre herhangi bir eğitim yılının başlangıcından itibaren üç ay içinde talepte bulunmak üzere değiştirildi. Böyle olunca da yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanmaları kolaylaştırılmış oldu.

– İşveren teşviki azaldı: 2008 yılından beri uygulanmakta olan ve en etkili teşvik olan 5 puanlık hazine teşviki, 2025 Ocak ayı bildirgelerinden itibaren imalat dışı sektörlerde 4 puana indirildi. Torba kanunun hayata geçmesi sonrası işverenlerin işgücü maliyetlerinin imalat dışı sektörlerde artması söz konusu olacak. 1 puanlık indirimin asgari ücret düzeyinde işverene yansıması 260 TL iken daha yüksek ücret düzeylerinde bu tutar artacak.

Cem Kılıç’ın yazısı