Cem Kılıç: Çiftçiler, teslimat sürücüleri ve inşaat işçileri gibi iş rolleri büyük bir büyüme potansiyeline sahip

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Çiftçiler, teslimat sürücüleri, inşaat işçileri, satış görevlileri ve gıda işleme çalışanları gibi iş rolleri, büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Bununla birlikte, sağlık ve bakım ekonomisi işleri (örneğin, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar ve kişisel bakım asistanları) da önemli bir artış gösterecek. Eğitim sektörü ise yükseköğretim ve ortaöğretim öğretmenleriyle büyümeye devam edecek.

Teknolojiyle ilgili işler, en hızlı büyüyen roller arasında yer alıyor. Büyük veri uzmanları, finansal teknoloji mühendisleri, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler bu listenin başını çekiyor. Yeşil enerji ve çevre dönüşümüne bağlı olarak otonom ve elektrikli araç uzmanları, çevre mühendisleri ve yenilenebilir enerji mühendisleri gibi meslekler de hızla büyüyen işler arasında yer alıyor.

Öte yandan, sekreterlik ve büro işleri daralma sürecine giriyor. Kasiyerler, bilet görevlileri, idari asistanlar ve yönetici sekreterleri gibi meslekler, istihdam açısından düşüş yaşayacak. Ayrıca, posta hizmetleri görevlileri, banka veznedarları ve veri giriş çalışanları gibi meslekler, en hızlı düşüş gösteren roller arasında yer alacak.

İş dünyasının geleceği, hızla değişen bir ortamda yeni fırsatlar ve zorluklarla şekillenecek. Teknoloji, çevresel bilinç, demografik değişimler ve jeopolitik dinamikler, işverenler ve çalışanlar için yeni bir oyun alanı yaratıyor. Bu dönüşüm sürecinde esneklik, yaratıcılık ve sürekli öğrenme, başarılı olmanın anahtarları olacak.

Cem Kılıç’ın yazısı