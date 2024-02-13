‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ vizyondan kaldırıldı

Anadolu rock sanatçısı Cem Karaca’nın hayatını anlatan ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi gösterimden kaldırıldı.

‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filminin çekimleri başladıktan sonra Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkıların haklarının kendisinde olduğunu ve izin alınmadan kullanıldığını söyleyerek çekimlerin durdurulması için dava açmıştı.

3,5 milyon lira teminat

Çekim sürecinde filmi durduramayan İlkim Karaca, filmin vizyona girmesinden bir gün sonra, 27 Ocak’ta bu kez gösterimin durdurulması için yeniden İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Bu kez mahkeme, İlkim Karaca’yı haklı bularak gösterimin durdurulmasına yönelik ara karar verdi. Mahkeme, talebinin kabulü için İlkim Karaca’dan 3,5 milyon lira teminat yatırmasını talep etti. Cem Karaca’nın hayatını anlatan film, gösterimden kaldırıldı.

Vizyondan kaldırıldı

Kararın ardından yapım şirketi şu açıklamayı yaptı: “Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz Cem Karaca’nın Gözyaşları filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır.”