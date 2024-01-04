‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ndan ilk uzun fragman

Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden Cem Karaca’nın hayatından ilham alınarak çekilen ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ndan uzun fragman yayınlandı.

Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı film 26 Ocak Cuma günü vizyona girecek.

‘Tamirci Çırağı’, ‘Islak Islak’, ‘Namus Belası’, ‘Sevda Kuşun Kanadında’ gibi pek çok şarkısı yediden yetmişe herkesce bilinen Karaca’nın hayatını anlatan filmin yönetmen Yüksel Aksu.

Müzikle geçen 58 yıllık bir ömrün içindeki başarıları, çatışmaları, aşkları ve iniş çıkışları beyazperdeye taşıyan film seyirciye duygusal bir yolculuk vadediyor. Aynı zamanda Karaca’nın mücadele dolu yaşamına odaklanarak, Türkiye’nin sosyo-politik atmosferine dokunup geçmişin izlerini de sorgulamaya davet ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil yer alıyor.