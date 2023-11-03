İsmail Hacıoğlu’nun Cem Karaca’yı canlandırdığı ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filminin afişi sosyal medyayı ikiye böldü.

Yüksel Aksu’nun yönettiği, danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın yaptığı filmin tanıtım afişi dün akşam yayınlandı.

Yayınlandığı andan itibaren afişteki görselin Cem Karaca’ya mı yoksa İsmail Hacıoğlu’na mı ait olduğu konusuysa sosyal medyayı ikiye böldü.

Hacıoğlu’nun Karaca’ya benzerliğinin dikkat çektiği afiş için bazı kullanıcılar “Cem Karaca’nın eski afişi mi kullanıldı?” yorumları yaptı.

Çekimleri devam eden filmde baba Mehmet Karaca’ya Fikret Kuşkan, anne Toto Karaca’ya ise Yasemin Yalçın hayat verecek. Oyuncu kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimler yer alıyor.

Film, 19 Ocak 2024’te sinemalarda gösterime girecek.