‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ için çağrı

Anadolu rock sanatçısı Cem Karaca’nın hayatını anlatan ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’nın gösterimden kaldırılmadığını duyuran yapım şirketi, seyircileri ‘mücadele’ye çağırdı.

Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, geçen hafta gösterime giren film için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştı.

2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davanın son duruşmasında film için tedbir kararı almıştı.

‘Hatırasını yaşatalım’

Yapım şirketi Fikri Harika ve Aytaç Medya, filmin durdurulmadığını hala gösterildiğini duyurdu.

Filmin durdurulması için davacı tarafın 2 Şubat Cuma gününe kadar mahkemeye 3,5 milyon lira yatırması gerektiği ve bu meblağın hala yatırılmadığı belirtilen açıklamada seyircilere mücadele çağrısında bulunuldu:

“Seyircilerimizi, en yakınlarındaki sinemaya giderek Cem Karaca’nın mirasına sahip çıkmaya ve geçmişte olduğu gibi bugün de büyük ustamızı yalnız bırakmayıp sanatını desteklemeye davet ediyoruz. Bu mücadelede birlikte olalım ve Cem Karaca’nın hatırasını yaşatalım.”