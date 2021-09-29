Cem Dizdar: Hücum edemeyebilirsin ama bu savunma yapmana engel mi?

Beşiktaş’ın ‘sakatlar sorunu’ düşünüldüğünde sahada olan biten anlaşılır bulunabilir. Lakin yeter mi? Bu aynı zamanda kadroya giremeyenlerin antrenman düzeylerini de göstermiyor mu? Yeteneğe bağlı yaratıcılık eksik olabilir ama savunma için organizasyon da gerekmez mi? İlk devredeki en çarpıcı karşılaştırma, rakip ceza sahası içindeki topla buluşma sayıları: 31/1. Bunun anlattığı şu; hücum edemeyebilirsin ama bu savunma yapmana engel mi? Değil elbette.
SON HABERLER
Merkel devri bitti: Türkiye-Almanya ilişkilerini neler bekliyor?
Almanya’da seçimler sonrası ortaya çıkan tabloda üçlü koalisyonu (SPD, Yeşiller, Hür Demokrat Parti) olası gören Yücel Özdemir, Merkel sonrası Türkiye ile ilişkilerde ciddi bir sarsılma olmayacağı görüşünde.
Assos’ta ‘ıslah’ adı altında ‘katliam’ sürüyor: ‘Yüreğimiz bir kez daha sızladı’
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışması doğal dokuyu kısmen yok etti. Bu çalışmanın bir an önce durdurulması için suç duyurusunda bulunuldu ancak çalışmalar durdurulmanın aksine son hızla devam ediyor.
Dolar kurunda yerliler daha karamsar
Yerlilerin büyük çoğunluğu, TL aleyhine pozisyona geç geçtikleri için, politik süreçlerle dolar kuru arasında doğrudan ilişki kurdukları için daha karamsarlar.
Taliban, Kabil Üniversitesi’ne kadınların girişini yasakladı
Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da yönetimi devralmasının ardından kadınlara yönelik kısıtlamaların kapsamı hızla genişliyor. Son olarak ülkenin önde gelen yüksek öğretim kurumu Kabil Üniversitesine kadınların girişi yasaklandı.
Transparan heykel cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı
İtalya’da, trasparan kıyafetli bir kadın heykeli tepki çekti ve cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı.