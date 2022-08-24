Cem Bölükbaşı’nın Formula 2’deki sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi

Milli sporcu Cem Bölükbaşı’nın Formula 2’deki sözleşmesi, takımı Charouz tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

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Formula 2 organizasyonu, Charouz takımının, Cem Bölükbaşı’yla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

AA’nın aktardığına göre Charouz’un, hafta sonu Belçika’da düzenlenecek Spa-Francorchamps pistinde Cem Bölükbaşı’nın yerine Tatiana Calderon’la yarışacağı belirtilen açıklamada, “Kolombiyalı sürücü, sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen 2022 sezonunun geri kalanında Cem Bölükbaşı’nın yerine 2019’dan bu yana ilk kez Formula 2’de yarışacak” diye yazıldı.

Bu sezon Formula 2’ye katılma başarısı gösteren 24 yaşındaki milli sporcu, bu organizasyonda Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olmuştu.