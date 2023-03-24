Cem Adrian’dan yeni şarkı: Geliri depremzedelere

Müzisyen Cem Adrian, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kaleme aldığı ‘Hüküm’ isimli şarkısında ‘kader’ vurgusu vardı.

Cem Adrian, 6 Şubat’ta meydana gelen 50 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kadere vurgu yaptığı bir şarkı yazıp seslendirdi.

Sezgin Alkan’ın bestelediği, İsrailli sanatçı Mark Eliyahu’nun kamançasıyla eşlik ettiği ‘Hüküm’ adlı şarkısından 36 saniyelik bir bölümü Adrian Instagram hesabından paylaştı. Şarkının tamamının pazar günü dijital platformlarda yayınlanacağını duyurdu.

Depremden birkaç gün sonra hissettiği çaresizlik, öfke ve acıyla bu şarkıyı yazdığını söyleyen Adrian, şarkıdan elde edilecek tüm gelirin ‘sonsuza dek’ depremzedeler için kullanılacağının sözünü verdi.

“Var mıdır bir bildiği, yok mudur hiç çaresi… Bu hak değil, hüküm değil… Duymuyor mu hiç bizi, kör mü artık gözleri kader değil… Kader değil…” sözlerinin yer aldığı şarkının video klibinde depremin yerle bir ettiği kentlerin görüntüleri yer alıyor.

Adrian, paylaşımında şunları kaydetti:

*Hepimizi yıkan depremlerden birkaç gün sonraydı… Çaresizlik, öfke, acı…

*Sezgin bir piyano teması gönderdi. İçimden gelen her şeyi üzerine yazdım. Şarkıyı Mark Eliyahu’ya gönderip içinde onun da olmasını istediğimi söyledim. Sanki bunu bu halka borçluyduk… Bizi hep bağrına basan o insanlara. Bu şarkıyı yazmaya, çalmaya, söylemeye…

*‘Hüküm’ bu pazar ‘Umuttan Çocuklar Derneği’ Youtube kanalında yayınlanacak. Youtube izlenme ve diğer tüm mecralardaki dinlenme gelirleri ‘sonsuza dek’ depremzede insanlarımız için kullanılacak. Yaralı, kalbi kırık, acılı halkım… Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız. Sonsuza dek söz veriyorum.