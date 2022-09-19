Celtic taraftarları kraliyet ailesini protesto etti: ‘Nefret ediyorsan alkışla’

İskoçya Premier Lig’de Celtic’le St. Mirren arasında oynanan maçta Kraliçe 2’nci Elizabeth için saygı duruşu esnasında Celtic taraftarları kraliyet ailesini “Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut” tezahüratlarıyla protesto etti.

Celtic football fans singing “if you hate the royal family clap your hands”. pic.twitter.com/eqlOToY7pi — MintPress News (@MintPressNews) September 18, 2022

Ligin 8’nci haftasında Celtic, The Smisa Stadı’nda St. Mirren’e konuk oldu. Maç öncesi İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için saygı duruşu sonrası bir dakikalık alkış protokolünün başladığı sırada Celtic taraftarları “Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut” tezahüratında bulundu.

Saygı duruşunun bitmesiyle sahadaki bir grup taraftarın ise Celtic taraftarlarının kraliyet ailesini protestosunu yuhaladığı görüldü.

Celtic Teknik Direktörü Ange Postecoglou maçın öncesinde yaptığı açıklamada, “Kraliçenin ölümüyle ilgili protokole uyacağız. Maçtan önce saygı duruşu ve bir dakikalık alkış olacak. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunu saygı çerçevesinde yapacağız. Taraftarımızın da aynısını yapmasını istiyoruz” demişti.

Postecoglou, maç sonrasında taraftarların kraliyet ailesini protestosuna ilişkin yorum yapmadı.

Celtic’in 14 Eylül’de Shaktar Donetsk’le oynadığı maçta Celtic taraftarlarının kraliyet ailesi aleyhindeki hakaret içerikli pankartı tartışmalara yol açmıştı.