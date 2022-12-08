Celine Dion, nadir bir hastalığa yakalandığını açıkladı: Katı kişi sendromu

Kanadalı şarkıcı Instagram’dan yayımladığı video mesajında, ‘katı kişi sendromu’ (stiff-person syndrome) adlı bir nörolojik hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, zaman zaman ağlayarak devam ettiği açıklamasına “Herkese merhaba, sizlerle iletişime geçmek için uzun süre bekledim, bunun için üzgünüm. Sizi çok özledim. Ve sizinle yüz yüze gelmek, sahnede olmak için sabırsızlanıyorum. Bildiğiniz gibi ben her zaman açık bir insan oldum. Daha önce herhangi bir şey söylemeye hazır değildim. Ama artık hazırım.”

Dion konuşmasına uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığını ve yaşadıklarıyla zorluklarla yüzleşmenin zor olduğu söyledi:

“Bana milyonda bir insanı etkileyen ‘katı-kişi sendromu’ adı verilen çok nadir bir nörolojik hastalık teşhisi kondu. Hala bu hastalığın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama yaşadığım tüm spazmların sebebinin bu olduğunu artık biliyoruz. Ne yazık ki spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor, bazen yürürken zorluk çıkarıyor ve ses tellerimi eskisi gibi şarkı söylememe engel oluyor.”

Celine Dion daha sonra Şubat’ta başlamayı umduğu Avrupa turunu ertelemek zorunda kaldığını ve bunun için kendisi çok zor olduğunu açıkladı.

Tek bildiğim şarkı söylemek

Sağlığı hakkında da bilgi veren Dion, çok iyi bir doktor ekibiyle çalıştığını, çocuklarının kendisine destek olduğunu ve umut verdiğini, gücünü toplamak ve tekrar sahneye çıkabilmek için geri kazanmak için her gün terapistlerle çalıştığını ekledi.

“Tek bildiğim şarkı söylemek. Hayatım boyunca yaptığım ve yapmayı en çok sevdiğim şey bu” diyen Dion dinleyicilerini çok özlediğini ancak şu anki durumunun sahneye çıkmaya engel olduğunu anlattı.

“Size tekrar kavuşabilmek için şu anda sağlığıma odaklanmaktan başka çarem yok. Ve iyileşme yolunda olduğuma dair umudum var. Teşvik edici mesajlarınız, sevgi ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum ve çok yakında tekrar görüşeceğimize gerçekten inanıyorum.”

Nasıl bir hastalık

Katı kişi sendromu, kaslarda sertlik, ani mioklonik sıçrama (istemsiz değirme) ve spazmlarla tonik aktiviteler şeklinde seyreden bir bağışıklık sistemi hastalığı olarak tanımlanıyor.

Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiliyor duruş bozuklukları başlıyor. Kronik ağrı, hareketin kısıtlanması ve lomber hiperlordoz (bel çukurunun artması) genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşıyor.

Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelebiliyor ve bu durum spazmları tetikleyebiliyor. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değil.