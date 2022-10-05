CD Projekt Red duyurdu: The Witcher ve Cyberpunk 2077 için devam oyunları geliyor

Polonyalı oyun üreticisi CD Projekt Red, ‘Cyberpunk evreninin tüm gücünü ve potansiyelini kanıtlayacak’ bir devam oyunu geliştireceğini ve The Witcher 3’ün devamı niteliğinde bir üçleme geliştirdiğini açıkladı.

Cyberpunk 2077’nin devam oyununu ‘Orion’ ismiyle Twitter’da duyuran Polonyalı şirket, The Witcher serisi için Polaris, Canis Majoris ve Sirius isimlerine sahip üç oyun çıkaracağını açıkladı.

Ünlü oyun üreticisi CDPR, Cyberpunk 2077’nin devam oyunu Orion için “Cyberpunk serisini daha da ileriye taşıyacak ve bu karanlık gelecekteki evreninin potansiyelinden yararlanmaya devam edecek” dedi.

Polaris is a codename for the next installment in The Witcher series of games, which we recently announced was in pre-production. It is the beginning of a new saga: we aim to release two more Witcher games after Polaris, creating a new AAA RPG trilogy. pic.twitter.com/898Ez6Yk79 — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

The Witcher oyun serisinin bir sonraki bölümü Polaris’in üretimine başladığını açıklayan CDPR, oyunu “Yeni bir destanın başlangıcı: Polaris’le birlikte yeni bir AAA RPG (yüksek grafikli rol yapma oyunu) üçlemesi yaratarak iki Witcher oyunu daha yayımlamayı hedefliyoruz” diye duyurdu.

Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan ve Netflix’te dizi uyarlaması bulunan The Witcher serisinin son oyunu The Witcher 3, geçen haftalarda oyun platformu Steam’de eş zamanlı oyuncu sayısı bakımından ilk defa Cyberpunk 2077’nin gerisinde kalmıştı.

Cyberpunk 2077 just passed the ALL TIME Steam Peak Concurrent Players for The Witcher 3



Cyberpunk: 104,827

The Witcher 3 (all time peak): 103,329



Absolutely nuts. Nearly 2 years after launch Cyberpunk has more people playing it right now on Steam than The Witcher 3 has ever had pic.twitter.com/88tarGZibs — Benji-Sales (@BenjiSales) September 24, 2022

CD Projekt Red, yeni oyunların yanı sıra Kuzey Amerika’da yeni bir stüdyo kurmayı, gelecekteki projelerin çoğuna çoklu oyuncu eklemeyi ve oyunlarını film ve TV sektörüne daha fazla taşımayı planladığını söyledi.